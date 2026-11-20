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مسؤول دولي يتخلّف عن اجتماع بسبب لعبة GTA 6
دوليات
2026-11-20 | 03:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
99 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
احتفى
عمدة
باريس
إيمانويل
غريغوار
عبر "إنستغرام" بصدور لعبة GTA 6 في منتصف الليل وكتب "لننطلق!" "Let’s Go!!!!" أمام
العد التنازلي
للعبة، قبل أن يتخلف عن اجتماع مجلس باريس البلدي.
وفي صباح اليوم التالي، أفاد صحفيون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن
إيمانويل
غريغوار
تغيب عن افتتاح جلسة مجلس
باريس
في الساعة التاسعة صباحا ولم يصل إلا عند الظهيرة، أي بعد تأخير بثلاث ساعات عن موعد الاجتماع.
ورجح مستخدمو منصات التواصل أن يكون
عمدة
باريس قد أمضى الليل في ممارسة اللعبة حتى ساعات الفجر الأولى، وفق ما أوردته تقارير صحفية فرنسية.
وردا على تم تداوله وصفحة "ALERTES INFOS" على وجه الخصوص، قال عمدة باريس في تدوينة على منصة "إكس": "شكرا لاهتمامكم بجدولي الزمني، لكنني كنت حاضرا في الموعد تماما في الساعة التاسعة صباحا في مكتبي والتقيت بمسؤول الأخلاقيات في مدينة باريس، وهو شخص ألتقي به بانتظام.. بعد ذلك، ترأست جلسة مجلس باريس".
وفي سياق متصل، حذر مكتب
إدارة شؤون الموظفين
في
الولايات المتحدة
المسؤولين الحكوميين من أن صدور لعبة "GTA VI" لا يُعد سببا مقبولا للتحول إلى العمل عن بعد.
وصدرت فجر الخميس لعبة "GTA 6" رسميا محطمة الأرقام القياسية في المبيعات ومثيرة ضجة عالمية واسعة.
وتصنف اللعبة ضمن ألعاب العالم المفتوح والأكشن وتدور أحداثها حول الجريمة والمطاردات وتنفيذ المهام في بيئة افتراضية.
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