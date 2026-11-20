وفي صباح اليوم التالي، أفاد صحفيون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تغيب عن افتتاح جلسة مجلس في الساعة التاسعة صباحا ولم يصل إلا عند الظهيرة، أي بعد تأخير بثلاث ساعات عن موعد الاجتماع.ورجح مستخدمو منصات التواصل أن يكون باريس قد أمضى الليل في ممارسة اللعبة حتى ساعات الفجر الأولى، وفق ما أوردته تقارير صحفية فرنسية.وردا على تم تداوله وصفحة "ALERTES INFOS" على وجه الخصوص، قال عمدة باريس في تدوينة على منصة "إكس": "شكرا لاهتمامكم بجدولي الزمني، لكنني كنت حاضرا في الموعد تماما في الساعة التاسعة صباحا في مكتبي والتقيت بمسؤول الأخلاقيات في مدينة باريس، وهو شخص ألتقي به بانتظام.. بعد ذلك، ترأست جلسة مجلس باريس".وفي سياق متصل، حذر مكتب في المسؤولين الحكوميين من أن صدور لعبة "GTA VI" لا يُعد سببا مقبولا للتحول إلى العمل عن بعد.وصدرت فجر الخميس لعبة "GTA 6" رسميا محطمة الأرقام القياسية في المبيعات ومثيرة ضجة عالمية واسعة.وتصنف اللعبة ضمن ألعاب العالم المفتوح والأكشن وتدور أحداثها حول الجريمة والمطاردات وتنفيذ المهام في بيئة افتراضية.