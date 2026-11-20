ووفقا للهيئة، وقع الزلزال عند الساعة 6:49 بتوقيت غرينتش، على بعد 10 كيلومترات (نحو 6 أميال) شمال غربي متنزه بيناكلز الوطني، وعلى عمق 6.7 كيلومتر، في منطقة قريبة من صدع سان أندرياس.ولم تسفر الهزة، التي وقعت في منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي، عن أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات. ويُعد هذا الزلزال الثالث الذي يضرب المنطقة خلال الأسبوع الماضي.ويعرف صدع سان أندرياس بأنه معلم جيولوجي رئيسي في ، ويُعد قادرا على إنتاج أحداث زلزالية كبيرة. ووفقا لصحيفة " "، يمتد الصدع لنحو 800 ميل، وكان موقعا لبعض أبرز الزلازل في تاريخ الولاية.وأثار النشاط الزلزالي الأخير في المنطقة مخاوف بشأن احتمال وقوع أحداث زلزالية أكبر. وأفادت صحيفة "ذا ديزرت صن" بأنه في حين تشهد كاليفورنيا هزات صغيرة متكررة، فإن احتمال وقوع كبير، يشار إليه غالباً بـ"الزلزال الكبير"، لا يزال مصدر قلق للسكان والعلماء على حد سواء.وأشارت صحيفة "ذا نيوز" إلى أن الصفائح التكتونية في صدع سان أندرياس تُطلق الطاقة بشكل متكرر، مما يؤدي إلى هزات صغيرة مثل تلك التي وقعت مؤخرا قرب . ولا تزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تراقب الوضع عن كثب.