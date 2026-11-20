وقال المتحدث باسم الحركة، ، إن جميع الموانئ المطلة على البحر الأحمر ستكون أهدافاً في حال تنفيذ تهديدات بقصف ، داعياً العاملين فيها والشركات الملاحية إلى إخلائها وإبعاد السفن عنها.كما حذر من أن الأجواء السعودية ستكون مسرحاً لعمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة، باستثناء أجواء المكرمة والمدينة المنورة، داعياً شركات الطيران إلى تجنب استخدامها، فيما طالب العاملين في المنشآت التي أعلن استهدافها والمواطنين بالابتعاد عنها.