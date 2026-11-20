الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
11:00 AM
الى
11:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
احتراق ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581875-639307751126580116.webp
الحوثيون يهددون بضرب موانئ ومنشآت سعودية رداً على قصف الحديدة
دوليات
2026-11-20 | 07:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
248 شوهد
هددت حركة انصار الله (الحوثيون)، اليوم الجمعة، باستهداف موانئ ومنشآت حيوية في
السعودية
، بينها ميناء جدة ومحطة الشقيق الكهربائية والمركز المالي في
مدينة الملك
عبد الله الاقتصادية بالرياض، رداً على قصف ميناء
الحديدة
ومحطتي صعدة والمخا.
وقال المتحدث باسم الحركة،
العميد يحيى سريع
، إن جميع الموانئ
السعودية
المطلة على البحر الأحمر ستكون أهدافاً في حال تنفيذ تهديدات بقصف
الحديدة
، داعياً العاملين فيها والشركات الملاحية إلى إخلائها وإبعاد السفن عنها.
كما حذر من أن الأجواء السعودية ستكون مسرحاً لعمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة، باستثناء أجواء
مكة
المكرمة والمدينة المنورة، داعياً شركات الطيران إلى تجنب استخدامها، فيما طالب العاملين في المنشآت التي أعلن استهدافها والمواطنين بالابتعاد عنها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
"الحوثيون" يهددون بإغلاق مطارات السعودية
05:58 | 2026-09-20
غارات سعودية تستهدف محطة لشركة النفط اليمنية في الحديدة
00:40 | 2026-10-10
الحوثيون يعلنون استهداف منشآت ومطار في السعودية
12:38 | 2026-10-14
السعودية تعلن تنفيذ عملية عسكرية في محافظة الحديدة
16:02 | 2026-10-05
حركة
الحوثي
العميد يحيى سريع
المدينة المنورة
مدينة الملك
يحيى سريع
السعودية
الحديدة
الرياض
سعود
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الزيدي يوجّه بدخول جميع القطعات العسكرية حالة الإنذار "ج" واستدعاء المجازين
أمن
54.64%
06:20 | 2026-11-19
الزيدي يوجّه بدخول جميع القطعات العسكرية حالة الإنذار "ج" واستدعاء المجازين
06:20 | 2026-11-19
القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية اعترافات بوجود تهريب في جرف النصر
سياسة
17.49%
08:01 | 2026-11-19
القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية اعترافات بوجود تهريب في جرف النصر
08:01 | 2026-11-19
توجيهات أمنية تخص ناحية جرف النصر
سياسة
17.19%
14:03 | 2026-11-19
توجيهات أمنية تخص ناحية جرف النصر
14:03 | 2026-11-19
وعكة صحية تدخل ماجد المهندس الى العناية المركزة
فن وثقافة
10.68%
08:39 | 2026-11-19
وعكة صحية تدخل ماجد المهندس الى العناية المركزة
08:39 | 2026-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
اخترنا لك
لوفتهانزا تعتزم إلغاء ألف وظيفة وسط ضغوط الوقود وخسائر التشغيل
10:42 | 2026-11-20
خلافات الحرب على إيران وميزانية الدفاع تهدد بإغلاق الحكومة الأميركية قبل عيد الميلاد
09:11 | 2026-11-20
روسيا ترفض مشاركة كالاس في مفاوضات أوكرانيا وتهدد بانهيارها
07:16 | 2026-11-20
زلزال بقوة 5.1 درجة يهز كاليفورنيا
04:45 | 2026-11-20
اختراق سيبراني لوزارة الزراعة الأمريكية
04:35 | 2026-11-20
مسؤول دولي يتخلّف عن اجتماع بسبب لعبة GTA 6
03:12 | 2026-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.