وذكرت في بيان أن "أمناء النفط" احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية.تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.وأوضحت الوزارة أن من بين المشمولين بالعقوبات باوند، وهو ضابط ⁠سابق في مخابرات الإيراني، وماجد تاج، شقيق ، رئيس لكرة القدم.وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة الضغط الاقتصادي المكثفة التي تشنها وزارة الخزانة على في محاولة لوضع حد للهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية في وإعادة فتح ، الذي ظل مغلقا لجزء كبير من هذا العام في أعقاب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على .وتضع العقوبات الجديدة هؤلاء الأشخاص على قائمة "الأشخاص المصنفين بصفة خاصة" التابعة ‌لمكتب ⁠مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول قد يمتلكونها تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويحظر فعليا إجراء معاملات بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها.كما أعلنت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على محمد ⁠حسين سيرفاتي، نجل البرجادير جنرال بالحرس الثوري الإيراني محسن سيرفاتي، الذي شغل مناصب في شركات توسطت في شحنات نفط إيراني وتلقتها لتسليمها إلى مصافي التكرير ⁠الصينية المستقلة المعروفة باسم "مصافي الشاي".ومن بين الأفراد الآخرين الخاضعين للعقوبات مجتبى عربنجاد، نجل حميد عربنجاد، الرئيس التنفيذي لشركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات. ⁠وأفادت وزارة الخزانة أن مجتبى عربنجاد اشترى قطع غيار طائرات لصالح شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات، وأشرف على مبيعات النفط التي دعمت الشركة جزئيا.