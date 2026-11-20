وكان الضحية نائما إلى جانب أطفاله عندما باغتته الزوجة بالطعن، ورغم خطورة الإصابة تمكن الأب من الاستنجاد بأطفاله الذين سارعوا لطلب المساعدة الطبية، فنجا من موت محقق، حسب تقارير الشرطة العسكرية.امرأة تطعن زوجها في رقبته وينجووألقت الشرطة القبض على الزوجة بعد العثور عليها مختبئة داخل دورة مياه في مركز طبي محلي.وخلال التحقيقات، أدلت المتهمة بأقوال متضاربة وعجزت عن تقديم أي تفسير منطقي لارتكابها الجريمة، فيما لم تثبت التحريات صحة ادعاءاتها الأولية بتعرضها للعنف من قبل زوجها.