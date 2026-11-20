وتشمل الخطة مركزي العمليات في ميونيخ وفرانكفورت، إلى جانب خفض الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى وتقليص أسطول طائرات “ A320”، واستبدال بعضها بطائرات من طراز “A220”.وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة ثانية من تسريح الموظفين خلال أكثر قليلاً من عام، بعدما أعلنت المجموعة في سبتمبر 2025 خطة لإلغاء 4 آلاف وظيفة إدارية بحلول عام 2030، في إطار مساعيها لتحسين الكفاءة التشغيلية.وسجلت “ إيرلاينز” خسارة تشغيلية بلغت 180 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما عزت الإدارة تراجع الأداء إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الوقود، والإضرابات العمالية التي استمرت تسعة أيام، فضلاً عن التكاليف التشغيلية المرتفعة.وتواجه الشركة، بالتزامن مع خطة التقليص، خلافات مستمرة مع النقابات العمالية، بينها نقابات الطيارين، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى نقل جزء من عملياتها إلى شركات طيران أقل تكلفة تابعة لها.