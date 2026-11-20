وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ، وفق وكالة رويترز، إن كالاس "غير مناسبة إطلاقاً" للمشاركة في المفاوضات، مستندة إلى تصريحات سابقة اعتبرتها معادية لموسكو، فيما أكدت كالاس أن لا تملك حق اختيار ممثلي .وفي سياق التوتر بين وأوروبا، اتهمت بولندا روسيا بانتهاك مجالها الجوي بثلاثة أجسام، بينها صاروخان وطائرة مسيّرة، وأعلنت عزمها طلب دعم إضافي من لتعزيز أمن جناحه الشرقي.كما أعلنت موسكو أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية مضادة رداً على إغلاق إستونيا حدودها، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن شكل المشاركة الأوروبية وشروط أي تسوية للحرب الأوكرانية.