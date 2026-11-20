وذكرت الهيئة، في تصريحات صحفية، أن "ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها ".وأضافت أن "بلاغاً ورد عن وقوع الحادث على بعد 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب في سلطنة عُمان".