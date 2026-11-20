وقال في تصريحات صحفية ان " تسعى إلى اتفاق لكنها لا تقبل بشروطنا".واضاف انه "قمت بأهم زيارة إلى منطقة وعقدنا الكثير من الصفقات وقمما تهدف لتحقيق الأمن والسلم"، موضحا ان "أسعار الوقود ستواصل التراجع بوتيرة أسرع في الفترة القادمة".واكد ان "أسعار الوقود تعتمد على كيفية تسويتنا الأمور مع إيران"، مشيرا إلى انه "نريد اتفاقا حقيقيا مع إيران وليس اتفاقا زائفا".واكد ترمب ان "إيران تسعى إلى اتفاق لكنها لا تقبل بشروطنا"، موضحا انه اتفق مع نظيره الصيني على وضع ضوابط مشتركة للذكاء الفائق".