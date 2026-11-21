وخلال رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تتطور الإصابات بالإنفلونزا إلى جائحة هذا الموسم، أضاف المصدر: "تنشأ الإنفلونزا الجائحية عندما يظهر فيروس إنفلونزا جديد من النمط A، اكتسب جينات من حيوانات (طيور أو خنازير) عبر عملية تُسمى الزيحان المستضدي. هذا الفيروس قادر على إصابة البشر والانتقال بكفاءة من شخص لآخر".وأشار المصدر إلى أنه في مثل هذا السيناريو، لن يكون السكان قد اكتسبوا بعد مناعة القطيع.وتابع المصدر القول: "بسبب هذه التغيرات الجوهرية في بنية الفيروس، تكاد تنعدم المناعة لدى غالبية السكان، مما يسمح للجائحة بالانتشار السريع في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما يكون ذلك خارج إطار الموسم المعتاد".والإنفلونزا من النمط A هي عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي. وهي غالبا ما تسبب أوبئة موسمية، ولديها القدرة على التسبب في جوائح، نظرا لأنها تتغير بسرعة وتصيب البشر من مختلف الفئات العمرية، وكذلك الحيوانات.وقد تسبب الإنفلونزا من النمط A مضاعفات، تشمل الالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، والتهاب الجيوب الأنفية، أو تفاقم الأمراض المزمنة. ويكون الأطفال الصغار، وكبار السن، والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو نقص المناعة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بحالات حادة من المرض.