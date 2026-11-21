وعندما سئل فانس عما إذا كانت الحرب تستحق الخسائر الفادحة التي تكبدها الجمهوريون، لم يؤيد ذلك صراحة، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي في ، قال: "ما قلته هو أن الهدف المتمثل في منع من الحصول على سلاح نووي هو بالضبط ما يتعين علينا القيام به. إنها أكبر دولة راعية للإرهاب. لو كان لديهم سلاح نووي، لاستخدموه ورقة ضغط، أو، لا سمح الله، لشنوا هجوما وقتلوا الآلاف، بل مئات الآلاف، من الأبرياء".وأردف قائلا: "أعتقد أن الرئيس هو من يتخذ القرار، وقد قال الرئيس إنه سيفعل ذلك مرة أخرى. ورأيي هو أن هدفي وواجبي هو دعم رئيس ".ولاحقا قال إنه ليس مستاء من استنتاج فانس، لكنه أشار إلى أنه يفتقر إلى عنصر الحسم، وهو الاعتراف بأن الضربات كانت ضرورية وأن فانس كان سيتخذ القرار ذاته، مضيفا "الأشخاص الذين يعملون معي لهم الحق في إبداء آرائهم. لكنني أقول: أنا أعرف الإيرانيين، وبصراحة، إنهم مجانين".يشار إلى أن فانس ألقى باللائمة على الحرب في الخسائر التاريخية التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، داعيا الولايات المتحدة إلى الانسحاب من الصراع.وكتب فانس على في اليوم التالي للانتخابات: "السبب في خسارتنا هو الحرب.. إذا أردتم القول إن الحرب كانت تستحق ذلك، وإن خسارتنا للسنوات الست المقبلة كانت ثمنا يستحق أن ندفعه، فقولوا ذلك". واعتبر كثيرون تصريحه قطيعة مع ترامب، في وقت يفكر فيه نائب الرئيس في الترشح للرئاسة عام 2028.وكان فانس دائما معارضا للحرب، واضطلع بدور مبعوث الرئيسي في محادثات السلام، حيث توسط في هدنة مؤقتة قصيرة الأمد خلال الصيف انهارت سريعا. وأرسل في الأسابيع القليلة الماضية رسائل شخصية إلى غلاة المحافظين في لإعادة بدء المفاوضات.لكن ترامب ألغى هذه المفاوضات بعد فترة وجيزة من نشر فانس تقييمه لما بعد الانتخابات، وطلب من نائبه التركيز على السياسة الداخلية.وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي معلنا توجيهاته لفانس: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولت تلك الأيام منذ زمن بعيد".