ووفقا لتقرير العلاقات العامة للبحرية، فإن سبب الانفجارات الأخيرة في المضيق يعود إلى "اصطدام السفن المخالفة بألغام بحرية"، مشيرا إلى تسجيل "خسائر فادحة في ليلة واحدة" ووقوع أضرار لحقت بناقلات النفط والمعدات الأمريكية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي .وأفادت التقارير العملياتية بأن الجيش الأمريكي حاول أمس تمهيد الطريق أمام ناقلات النفط لعبور المضيق وتهريب الوقود، وهو ما قوبل بتعامل من .