وجاء الموقف الفرنسي رداً على مقترح رئيس لموازنة الفترة 2028-2034، والذي يتضمن خفضاً بنحو 204 مليارات يورو، أي قرابة 10% مقارنة بمقترح الأصلي.وفي المقابل، يقترح كوستا زيادة التمويل المخصص للتنافسية بنسبة 120% والدفاع بنسبة 232% مقارنة بموازنة 2021-2027، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الأوروبي.وتتركز الخلافات بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية على حجم الموازنة وتوزيع مواردها، وسط مطالب بزيادة الإنفاق على الدفاع والتكنولوجيا، مقابل الحفاظ على برامج الدعم التقليدية، وفي مقدمتها السياسة الزراعية المشتركة التي تمثل أولوية لفرنسا.