وأوضح فيدان، في مقابلة مع قناة "تي جي آر تي خبر" ، أن السياسة الحالية لأنقرة تهدف إلى دعم الدفاع عن ، مضيفا: "لم يُتخذ قرار بشأن نشر عسكريين على أراضي ".وقال الوزير إن طورت تقنياتها وقدراتها الدفاعية لمعالجة مهام أمنها القومي، مشيرا الى أن نقل هذه التطويرات إلى دول أخرى يمثل خيارا استراتيجيا وليس مجرد مسألة افتتاح أسواق تصدير.كما أشار فيدان إلى أن دولا أخرى تسترشد أيضا باعتبارات استراتيجية عند تزويد تركيا بالأسلحة، مؤكداً أن تتبع نهجا مماثلا في تعاونها مع الدول الصديقة.وأضاف أن التعاون في هذا المجال يتوافق مع روح الاتفاق القائم بين تركيا والسعودية وباكستان، مشددا على أهمية التعاون الاقتصادي بين أطراف هذا التكتل والدول الإقليمية التي ستنضم إليه مستقبلا.