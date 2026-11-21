وأضاف عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية على هامش مشاركته في احتفال باليوم الوطني في ، أن الحصار المفروض على "غير قانوني تماما"، معربا عن أمله في رفعه "عبر مسار عقلاني".وقال: "ما لم تتحقق مطالب إيران، فلن تكون لمسألة وإعادة فتحه أي موضوعية. وفي الوقت نفسه، أعلنا دائما أننا مستعدون لمواصلة الحوارات، كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا".ودعا إلى منح المحادثات الجارية في المنطقة فرصة، ومواصلة جهود الوساطة.وردا على سؤال بشأن زيارة وفد قطري إلى طهران وما إذا كان يحمل رسالة، قال إن الزيارة ليست أمرا غريبا، موضحا أن الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة يتحركون باستمرار، وينقلون الأفكار والمقترحات خلال لقاءاتهم.