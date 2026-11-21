وذكرت الوكالة أن الأصوات قد تكون ناجمة عن إطلاق نيران تحذيرية باتجاه سفن وصفتها بالمخالفة، أو عن انفجار سفن نتيجة اصطدامها بألغام بحرية في المنطقة.وأضافت أن ما لا يقل عن 12 سفينة مخالفة اصطدمت بألغام بحرية واندلعت فيها حرائق خلال الأيام الثلاثة الماضية في ، دون تقديم تفاصيل تسمح بالتحقق بصورة مستقلة من هذه الحوادث.وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية تشترط تنسيق عبور السفن مضيق هرمز مع القوات المسلحة الإيرانية، محذرة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه برد حاسم.