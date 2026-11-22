ووفقا لبيان هيئة البحث والإنقاذ المحلية، الأحد، فإن مصنع "فونوسا أغونغ موليا"، الواقع على مسافة نحو 50 كيلومترا من ، تعرض للحريق مساء السبت.وأظهرت لقطات تلفزيونية التقطت ليلا، النيران وهي تشتعل في أجزاء من المصنع، الذي أنهار جزء من سقفه.وقال المسؤول في هيئة البحث والإنقاذ، رزقي دويانتو، إن العمليات ما زالت مستمرة للعثور على المفقودين الـ 39، مشيرا إلى إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.وأوضح أن استمرار اشتعال النيران في بعض أجزاء المصنع، الأحد، زاد من صعوبة جهود البحث عن الضحايا، مؤكدا أن جميع عناصر الفريق يبذلون قصارى جهدهم لتحديد مواقعهم، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة أفراد الفريق في الميدان.وأشارت الهيئة، في منشور عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، إلى أن سبب اندلاع الحريق لا يزال قيد التحقيق حتى الآن.