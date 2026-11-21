ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن الوزارة أن أكبر المظاهرات شهدتها ، حيث سار 21.5 ألف شخص من إلى ، فيما قدر اتحاد الطلبة عدد المشاركين في العاصمة بنحو 45 ألفا.وجرت المسيرة بصورة سلمية ودون حوادث خطيرة، لكن الشرطة بدأت عقب انتهائها إبعاد المتظاهرين المتبقين في ساحة الأمة باستخدام الدروع والهراوات، وتوجيههم نحو الشوارع المخصصة للخروج ومحطات المترو.ووقعت احتكاكات بين الجانبين خلال تفريق الحشود، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما أكدت صحيفة "لو باريزيان" وقوع توترات وتدخلات أمنية في الساحة بعد انتهاء المسيرة.وشهدت مدينتا مرسيليا ونانت مواجهات متفرقة بين محتجين وقوات الأمن، رافق بعضها إحراق حاويات ومركبات واستخدام الغاز المسيل للدموع. وأعلنت السلطات اعتقال أشخاص في .ونشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات ومنع أعمال الشغب.وتعكس أرقام السبت تراجعا ملحوظا في المشاركة، إذ أحصت الداخلية الفرنسية 106 آلاف متظاهر في 14 ، مقابل 200 ألف وفق المنظمين.