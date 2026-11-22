وقال قريشي إن اتخذت تدابير لمواجهة الإجراءات الأميركية، موضحاً أن النفط الذي كان يُباع سابقاً بأسعار تتراوح بين 40 و50 دولاراً للبرميل يُصدّر حالياً بأسعار أعلى، مع الحفاظ على مستويات التصدير السابقة، من دون تقديم أرقام تفصيلية.وأضاف أن نفذت توجيهات المرشد الأعلى بشأن توفير «القوة النارية».