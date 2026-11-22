وقال دافي، في مقابلة مع قناة «إن بي سي»، إن ستبدأ بالتحسن الأحد، مشيراً إلى حاجة شركات الطيران لبعض الوقت لإعادة تنظيم أطقمها وطائراتها واستئناف جداول التشغيل المعتادة.وشهد قطاع الطيران اضطرابات عقب قرار في 13 تشرين الثاني وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، بسبب خلل في أنظمة الاتصالات المستخدمة لمراقبة الحركة الجوية. وبحسب بيانات «فلايت أوير»، تجاوزت الرحلات الملغاة 18 ألفاً والمتأخرة 28 ألفاً خلال ثلاثة أيام.وقدّر دافي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات بمليارات الدولارات، داعياً إلى توفير 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية والمطارات.