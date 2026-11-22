وتصدر السوق السعودي التراجعات بانخفاض مؤشره الرئيسي 2%، متأثراً بهبوط سهم 2.5% والبنك 2.2%، فيما تراجعت البورصة القطرية 1.6%، والبحرينية 0.6%، وبورصة مسقط 0.8%، والكويتية 0.5%.وعزا محللون الضغوط إلى التطورات الأمنية في المنطقة، بالتزامن مع موجة البيع التي شهدتها الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن أسهم البنوك قادت التراجعات في وقطر. كما انخفض سهم «معادن» السعودية 3.2% مع تراجع أسعار الذهب، فيما حدّ استقرار النفط نسبياً من خسائر السوق السعودية.وفي ، سجلت البورصة تراجعاً أكبر، إذ هبط مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 2.9% خلال تعاملات الأحد.