

فتحت السلطات الصينية تحقيقاً مع شيه جون، لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، للاشتباه في ارتكابه «انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون»، وفق بيان صادر عن أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، الأحد.



وأوضح البيان أن شيه يخضع لمراجعة تأديبية وتحقيق رقابي تجريهما لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للرقابة.



وتُعد الوطنية الصينية أكبر منتج للنفط والغاز في ، وهي الشركة الأم لشركة «بتروتشاينا» المدرجة في البورصة. وأوضح البيان أن شيه يخضع لمراجعة تأديبية وتحقيق رقابي تجريهما لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للرقابة.وتُعد الوطنية الصينية أكبر منتج للنفط والغاز في ، وهي الشركة الأم لشركة «بتروتشاينا» المدرجة في البورصة.