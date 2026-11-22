أفادت وسائل إعلام، الأحد، بتعرض سفينة تجارية في ليبيا للاستهداف نفذته زوارق مسيرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لسلطات شرق ليبيا، "استهداف جديد لسفينة تجارية قبالة منطقة الصابري في نفذته زوارق مسيرة". وأضافت "التصدي لهجوم آخر بزوارق انتحارية كانت في طريقها إلى ميناء مدينة بنغازي".