وكشف سليمان تفاصيل المواجهة التي أظهر مقطع فيديو متداول جانبا منها، موضحا أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء الدقم ، وعلى متنها 21 فردا من الطاقم، جميعهم مصريون، إلى جانب فريق حراسة مسلح.وقال سليمان إن "الواقعة بدأت ظهر 17 تشرين الثاني، عندما رصد الطاقم هدفا على شاشة الرادار على مسافة ستة أميال بحرية. وأظهرت المتابعة أنه يتحرك بسرعة تعادل ضعف سرعة السفينة أو أكثر، ويقترب منها بزاوية 45 درجة".ومع اقتراب القارب، أصدر القبطان تعليماته إلى الطاقم والحراسة بالتوجه إلى المواقع المحددة لهم في خطة الطوارئ، استنادا إلى التدريبات المسبقة للتعامل مع مثل هذه المواقف.وأضاف أن "القارب وصل إلى مسافة ميل بحري واحد، واتضح وجود مسلحين على متنه، قبل أن يتجه مباشرة نحو السفينة ويقترب إلى مسافة أمتار قليلة".عندها، أمر فريق الحراسة بإطلاق طلقات تحذيرية، مؤكدا أن الأولوية كانت حماية السفينة وطاقمها وتجنب وقوع أضرار.وبحسب سليمان، اشتبك أفراد الحراسة مع المهاجمين، مما القارب على الابتعاد. لكن المواجهة لم تنته، إذ حاول القارب الالتفاف والاقتراب من الجانب المقابل، فزاد القبطان سرعة السفينة وناور لتفاديه.وبعد نحو ساعتين، رصد الطاقم أكثر من قارب سريع يتجه نحو السفينة، في محاولة ثانية استدعت مواصلة المناورة ورفع مستوى الاستعداد، مع بقاء أفراد الطاقم والحراسة في مواقعهم.وعند منتصف الليل، تكررت محاولة الاقتراب بواسطة عدة قوارب، وسط ضعف الرؤية. وقال سليمان إن الطاقم اعتمد مجددا على الرادار لمتابعة تحركاتها والتعامل معها بالطريقة نفسها.وأوضح أن توزيع المهام والالتزام بخطة الطوارئ استمرا خلال المحاولات الثلاث، حتى تجاوزت السفينة الخطر.لماذا لم يطلق نداء استغاثة؟وعن عدم إطلاق نداء استغاثة، قال سليمان إن ذلك كان سيحدث إذا تأكد وجود خطر وشيك يتمثل في صعود المهاجمين إلى متن السفينة، مضيفا أن الواقعة انتهت دون تسجيل إصابات.وأكد سلامة السفينة وجميع أفراد طاقمها، قائلا: "الحمد لله وصلنا بخير"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يواجه فيها موقفا من هذا النوع خلال عمله في البحر.