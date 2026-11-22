وقال وفق " نيوز"، "سنستأنف الحرب على بعد رأس السنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، مردفا "المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن دون نتائج فعلية".

وأضاف "الإيرانيون يتحدثون باستمرار لكنهم بارعون في المراوغة والتهرب"، مشددا بالقول "إذا حاولت إيران كسر الحصار البحري الأمريكي فسنغرق سفنها".

ولفت ترامب الى أن "السفن الإيرانية التي ستحاول اختراق الحصار ستلقى مصير بقية البحرية الإيرانية في قاع البحر"، مضيفا "لا توجد مؤشرات على استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن"، وتابع "أميل إلى استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران بعد رأس السنة".