صعد البرلمان العربي لهجته تجاه ، مدينا استهداف منشأة صناعية مدنية في ، محذرا من تحويل إلى ساحات لتصدير الصراعات وفرض المعادلات الإقليمية بالقوة.

وأكد البرلمان في بيان الأحد، أن استهداف للمنشآت المدنية والأعيان الاقتصادية والبنية التحتية يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرا من أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد بتوسيع دائرة المواجهة ويعرض أمن المنطقة واستقرارها لمخاطر جسيمة.

وجاء البيان عقب إعلان البحرينية، مساء السبت، استهداف منشأة صناعية مدنية في ، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إجراءات السيطرة عليه، أن المعلومات الأولية أشارت إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات.



وشدد البرلمان العربي على أن سيادة الدول وأمن شعوبها لا يمكن أن يكونا مجالا لتصدير الصراعات أو فرض معادلات إقليمية بالقوة، داعيا إلى الوقف الفوري للاعتداءات واحترام سيادة البحرين وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.



وجدد البرلمان تضامنه الكامل مع البحرين، مؤكدا مساندته الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من العربي، وأن المساس باستقرارها يمثل اعتداء على منظومة الأمن العربي.



ويأتي الموقف البرلماني في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة ، وتكرار الهجمات التي تقول دول عربية إنها تستهدف أراضيها ومنشآتها، بالتزامن مع اعتراض دفاعاتها الجوية هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة.