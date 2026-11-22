وادعى وزير خارجية ، ، مؤخراً أن باكستان أطلقت "مشروعاً لزعزعة استقرار أفغانستان"، وزعم أن "آلاف المسلحين تجمعوا على طول خط دوراند "الحدود بين أفغانستان وباكستان" لتقويض الاستقرار الذي تحقق في أفغانستان".

وتأتي هذه الاتهامات بعد أشهر من الاشتباكات الحدودية بين الأفغانية والقوات .

ففي تموز، أفادت تقارير بوقوع اشتباكات بين "جبهة حرية أفغانستان" -وهي جماعة مناهضة لطالبان- وقوات الحركة في مقاطعة زيباك بولاية ، الواقعة شمال شرقي أفغانستان. كما ذكرت الجماعة أنها نفذت هجمات في ولايتي نورستان وكونار خلال شهر تشرين الأول.

وادعت جماعة "مقاومة" أخرى، تُدعى "الجبهة المتحدة لأفغانستان"، أنها هاجمت قوات في ولاية قندهار على طول الحدود مع باكستان.

وزعم ، المتحدث الرئيسي باسم طالبان، أن "الأشخاص الذين تسببوا في حالة عدم الاستقرار في بدخشان جاؤوا من منطقة شيترال "في باكستان" ثم عادوا إليها لاحقاً. لقد تم جلبهم إلى هنا، بل وكان بينهم أفراد من الجيش الباكستاني".

وسارعت الباكستانية إلى رفض هذه المزاعم، واصفة إياها بأنها مجرد دعاية.

من جانبها، تؤكد الجماعات المعارضة لحكم طالبان في أفغانستان أنها لا تتلقى دعماً من أي جهة خارجية، وأن مقاومتها نابعة من الداخل تماماً.

وفي حديثها وفق شبكة "دويتشه فيله"، أشارت شينكاي كاروخيل، وهي برلمانية أفغانية سابقة، إلى أنه من الصعب لوجستياً على الجماعات الأفغانية المناهضة لطالبان عبور الحدود الباكستانية ودخول أفغانستان دون دعم من -في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في ولايتي بدخشان ونورستان- قائلة: "هذا أمر مستحيل ببساطة".

يُذكر أن حركة طالبان نفسها كانت تربطها علاقات وثيقة بباكستان خلال فترة حكمها الأولى في تسعينيات الماضي، بل إن بعض المسؤولين الأمريكيين زعموا أن إسلام أباد لم تتوقف عن دعم حتى بعد هجمات 11 أيلول 2001 في ؛ وهي مزاعم لطالما نفتها إسلام أباد.