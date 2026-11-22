وارتفع رصيد الديمقراطيين إلى هذا المستوى، الأحد، بعد فوز مرشحهم تشاك على النائبة الجمهورية في ولاية كارولاينا الشمالية، ليعزز الحزب سيطرته على المجلس في انتخابات التجديد النصفي.وبلغ صافي مكاسب الديمقراطيين حتى الآن 44 مقعدا، متجاوزا بأربعة مقاعد مكاسبهم في انتخابات عام 2018، التي جرت خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس .وفي المقابل، ضمن الجمهوريون ما لا يقل عن 173 مقعدا، ليشكلوا الأقلية في المجلس.ولا تزال أربع دوائر تنتظر الحسم، بواقع دائرة في وأخرى في ، ودائرتين في لويزيانا تشهدان جولة إعادة في المقبل.وتمنح النتيجة الديمقراطيين ثقلا أكبر لدفع أولوياتهم داخل ، لكنها تضعهم أيضا أمام ضغوط للوفاء بوعودهم الانتخابية.