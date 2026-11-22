وقال المصدران وفق وكالة "رويترز" إن والجوية اعترضت أكثر من 12 مسيرة بحرية خلال ساعات المساء قبالة سواحل . ولم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية أو ما إذا كانت هناك إصابات.ولم تتحدد الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة التجارية، كما لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين هذه الواقعة والهجوم الذي استهدف السفينة الروسية فجرا.وكانت مصادر ليبية قد كشفت أن عدة زوارق بحرية مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة الروسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، مشيرة إلى أن القوات البحرية تصدت لأربعة منها وألحقت أضرارا بها.وقالت المصادر إن السفينة، التي وصفتها بأنها فرقاطة، كانت تحمل ما بين 90 و100 عسكري، فيما لا تزال المعلومات بشأن وقوع قتلى وجرحى وأعدادهم غير محسومة.وأضافت أن قطعا احتفظ بها الجيش تعود، بحسب تقديرها، إلى مسيرات بحرية أوكرانية الصنع من طراز "ماغورا"، مزودة بأجهزة اتصال بالإنترنت عبر منظومة "ستارلينك".وقدرت المصادر مدى هذه المسيرات بما بين 800 و1500 كيلومتر، ورجحت انطلاقها من إحدى القواعد العسكرية التي قالت إن قوات أوكرانية تشغلها في غرب ليبيا.