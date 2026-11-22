وقالت وحدة المعلومات الصحية بالوزارة، إن "عدد المواليد خلال أكتوبر ارتفع بنسبة 3.6% مقارنة بسبتمبر"، مشيرة إلى أن 33% من المواليد خلال الشهر الماضي كانوا لأمهات يخضن تجربة الولادة للمرة الأولى.وأظهرت البيانات ارتفاعا تدريجيا في أعداد المواليد خلال الأشهر الماضية، بعدما سجل القطاع 5204 مواليد في يناير، قبل أن يتراجع العدد إلى 2004 في أبريل، وهو أدنى مستوى خلال العام، ثم يعاود الارتفاع تدريجيا خلال أشهر الصيف وصولا إلى الرقم القياسي المسجل في أكتوبر.ويأتي تسجيل هذه الحصيلة في وقت يواجه فيه قطاع انهيارا واسعا في المنظومة الصحية، وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات والمراكز الصحية، وصعوبات تواجه النساء في الحصول على الرعاية اللازمة خلال الحمل والولادة، بفعل الحرب والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية.