وقالت شرطة الكبرى إن ضباطها تلقوا بلاغا، للتوجه إلى قاعة "كو-أوب لايف" للحفلات، عقب ورود تقارير عن تعرض عدد من الحاضرين لمادة كان يُعتقد في البداية أنها غاز مسيل للدموع.وأكد مساعد رئيس شرطة مانشستر الكبرى، ستيف باركر، في بيان صدر فجر اليوم الاثنين ونقلته (بي إيه ميديا)، إتمام عملية إجلاء أكثر من 12 ألف شخص من القاعة بأمان. بدورها، أعلنت إدارة قاعة "كو-أوب لايف" تعاونها الوثيق مع الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مصدر المادة.وأعلنت الشرطة فرض حالة "الحادث الكبير"، وهو إجراء يتيح لأجهزة الطوارئ المختلفة تنسيق جهودها للتعامل مع الواقعة.من جانبها، أفادت في شمال بنقل شخص واحد إلى المستشفى، فيما خضع أكثر من 80 آخرين للفحص الطبي في موقع الحادث بعد ظهور أعراض شملت تهيّج العينين ومشكلات في الجهاز التنفسي، مشيرة إلى تنفيذ عمليات إزالة تلوث في المكان كإجراء احترازي.