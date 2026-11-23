فقد أعلنت المصرية ضبط تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، قالت إنه كان يعمل على جلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة والسجائر المهربة عبر الطرق الصحراوية، تمهيدا لترويجها داخل وتهريبها إلى دول أخرى.وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الاستهداف جرت عقب تحريات وتنسيق بين المعنيين في قطاع والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة المعنية، وبمشاركة قوات الأمن المركزي، حيث تمكنت القوات من ضبط عناصر التشكيل في نطاق محافظة مطروح.وأسفرت العملية عن ضبط نحو مليون قرص مخدر من الترامادول، و250 كيلوغراما من الحشيش، ومليون علبة سجائر مهربة، قدرت قيمتها بنحو 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين قرص من مخدر الكبتاجون، قدرت قيمتها في الدول المستهدفة بنحو 6.5 مليار جنيه.وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 6 مليارات و750 مليون جنيه، وفق تقديرات وزارة الداخلية، في عملية استهدفت شبكة تهريب تعتمد على المسارات الصحراوية لنقل شحناتها بعيدا عن المنافذ والطرق التقليدية.وتأتي العملية في إطار جهود لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والتهريب، لا سيما التشكيلات التي تجمع بين نقل المواد المخدرة والسلع غير المشروعة عبر الحدود والمسارات الصحراوية، مستغلة الطبيعة الجغرافية للمناطق الحدودية في محاولة لتسهيل حركة الشحنات وتجاوز الرقابة.وتعد محافظة مطروح بحكم امتدادها الجغرافي وموقعها على الحدود الغربية لمصر، من المناطق التي تتطلب تكثيف عمليات المراقبة الأمنية لمواجهة أنشطة التهريب عبر المسارات البرية، في ظل سعي الأجهزة المختصة إلى إحكام السيطرة على الحدود وتجفيف مصادر الاتجار بالمواد المخدرة.