وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء و7 مصابين، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 1679، والإصابات إلى 6100، إلى جانب انتشال جثامين 851 شخصاً.وفي تطور صحي، حذرت من ارتفاع ملحوظ وغير معتاد في حالات ، ولا سيما النوع الفيروسي، عازية ذلك إلى تدهور البيئة وتضرر شبكات الصرف الصحي ومنظومة الإصحاح البيئي، فضلاً عن مخاطر اختلاط مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار.