وكتب عبر منصته "تروث سوشيال": "إنه لأمر لا يُصدق أن الصوماليين تمكنوا من السيطرة بالكامل على ولاية التي كانت يوما ولاية عظيمة".وأضاف: "لقد أصبحوا يمتلكونها بكل تفاصيلها"، زاعما أن ما يقرب من 95% من الصوماليين يعيشون على شكل من أشكال في الولاية.وختم ترامب: "لنُعد لأمريكا عظمتها!".وقد هاجم الرئيس الأمريكي مرارا مهاجرين من أصول إفريقية، وخصوصا الجالية الكبيرة في ولاية مينيسوتا، ويتبنى ترامب موقفا عدائيا من النائبة الديمقراطية ، وهي مهاجرة صومالية تمثل الدائرة الانتخابية الخامسة بولاية مينيسوتا في .