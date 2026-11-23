ويأتي الإضراب بمشاركة نحو 60% من مراقبي الحركة الجوية، احتجاجا على سياسات التقشف والإصلاحات الاقتصادية للحكومة البلجيكية، ضمن مظاهرة نقابية وطنية تشمل قطاعات عدة بينها التعليم والنقل العام.وكان من المقرر تشغيل 429 رحلة تنقل نحو 59,500 مسافر في اليوم الاثنين، وقد طالت الإلغاءات معظمها. وجاء الإعلان مساء السبت، أي قبل أقل من 36 ساعة من بدء التعطيل، ما أثار انتقادات حادة من إدارة مطار شارلروا التي اتهمت "سكايز" بعدم الاكتراث بشركات الطيران والمسافرين والموظفين.وتحافظ "سكايز" على الحد الأدنى من الخدمات لحالات الطوارئ والرحلات الضرورية لسلامة الطيران، مؤكدة أن السلامة الجوية تبقى مسؤوليتها الأولى.ودعا مطار المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، خصوصا مع توقع تعطيل النقل العام.