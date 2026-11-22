أكد الرئيس الأمريكي ، أن قادة يعتبرون الديمقراطيين في ضعفاء.

وقال في كلمة له، "توقعت أمرين إذا فاز الديمقراطيون بالانتخابات وقد وقعا هما تراجع أسواق الأسهم وأن تصبح هجمات أشد".

وأضاف "قادة إيران يعتبرون الديمقراطيين ضعفاء وغير فعالين ويسعون إلى تدمير البلاد ولن أسمح بحدوث ذلك"، مردفا "إيران والديمقراطيون بذلوا جهودا جبارة لإبقاء أسعار النفط مرتفعة لأطول مدة ممكنة".

واعتبر ترامب "أسعار النفط تراجعت بشكل حاد بعد الانتخابات النصفية وهذا ليس سوى خدعة كبرى"، مضيفا "إيران قتلت حتى اليوم 81 ألف متظاهر".

وكان الرئيس الأمريكي هدد، الأحد، باستئناف الحرب على إيران إذا لم يتم التوصل الى اتفاق، مضيفا "المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن دون نتائج فعلية".