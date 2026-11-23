وقال نونييه، في منشور على منصة «إكس»، إن فرق الإنقاذ نفذت أكثر من 730 عملية حتى مساء الأحد، فيما واصلت الحماية المدنية، المدعومة بمضخات لسحب المياه، جهودها للتعامل مع آثار الفيضانات.وأضاف أن الحكومة اتفقت على تسريع إجراءات الاعتراف بالمناطق المتضررة بوصفها مناطق منكوبة بكارثة طبيعية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.