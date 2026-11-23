وقال مقتدائي، في مقابلة تابعتها ، إن بلاده لا تميز بين القواعد الأميركية في أوروبا وتلك الموجودة في منطقة ، موضحاً أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجمات على قد يجعل تلك الدولة هدفاً للرد الإيراني.وأضاف أن دولاً أوروبية أكدت عدم دعمها للولايات المتحدة، إلا أن بدأت مفاوضات مع عدد منها بشأن استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية، مشيراً إلى أن سبق أن حذرت من أن أي استخدام للقواعد الأميركية، أينما كانت، لن يقابله رد محصور بنطاق جغرافي محدد.