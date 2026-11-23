وقال الرئيس الأميركي ، إن الحكومة لا ترى خطراً على في عودة ، مشيراً إلى عدم وجود أدلة على تورطه في أي سلوك غير قانوني، ومعتبراً أن قيادته ضرورية لنجاح الاقتصاد الأميركي وازدهاره، وأن اتخذ القرار الصحيح بإعادته.وعقب الإعلان، قفز سهم «إنفيديا» بنحو 27% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، قبل أن تقترب مكاسبه من 30%، وسط تفاعل المستثمرين مع عودة مؤسس الشركة إلى قيادتها.