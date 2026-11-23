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روسيا تعلن قصف قاطرة وسفينة شحن شرق أوديسا
دوليات
2026-11-23 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
63 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، الاثنين، عن استهداف قاطرة للسكك الحديدية في مقاطعة خاركوف وسفينة شحن في
البحر الأسود
شرقي أوديسا.
وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية للنقل وسفنا بحرية تستخدم لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا للبيان، أصابت المسيرات الروسية قاطرة للسكك الحديدية في محيط مدينة ميريفا بمقاطعة خاركوف، كانت تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية لصالح الجيش الأوكراني.
وأضافت الوزارة أن الضربات طالت سفينة شحن جاف في مياه
البحر الأسود
شرقي أوديسا، كانت تنقل شحنات مزدوجة الاستخدام لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية.
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