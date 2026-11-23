أعلنت ، الاثنين، عن استهداف قاطرة للسكك الحديدية في مقاطعة خاركوف وسفينة شحن في شرقي أوديسا.

وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية للنقل وسفنا بحرية تستخدم لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية.



ووفقا للبيان، أصابت المسيرات الروسية قاطرة للسكك الحديدية في محيط مدينة ميريفا بمقاطعة خاركوف، كانت تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية لصالح الجيش الأوكراني. وأضافت الوزارة أن الضربات طالت سفينة شحن جاف في مياه شرقي أوديسا، كانت تنقل شحنات مزدوجة الاستخدام لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية.