أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط مسيرة أمريكية شرق .

وقال الجيش الإيراني، "دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء شرق ". وأضاف الجيش أن المسيرة هي من طراز .