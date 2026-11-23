وجاء في البيان: "وفقا للتقارير العملياتية الواردة، تعرضت ثلاث ناقلات نفط كانت مخالفة للوائح خلال الساعات القليلة الماضية للانفجار بعد الاصطدام بألغام بحرية في مياه ، مما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق كبيرة".

وأضاف: "اصطدمت إحدى هذه الناقلات بلغم قبالة الساحل الجنوبي، بينما اصطدمت الناقلتان الأخريان بألغام في الجزء الشرقي من مضيق هرمز"، مردفا "كانت هذه الناقلات تحظى في ذلك الوقت بتغطية جوية مكثفة ومرافقة من قبل "المعتدي، وعقب الانفجارات القوية، اشتعلت النيران في السفن".