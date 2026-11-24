وبدأت القضية تكتسب أبعاداً سياسية أكبر، عقب تصريحات قائد الجيش ، خلال ذروة الخلافات بين المكونين المدني والعسكري اللذين تشاركا السلطة بعد إسقاط نظام الإخوان في نيسان 2019، إذ كشف أن الحكومة المدنية برئاسة رفضت عرضاً بتسلّم مليارات الدولارات من الأموال التي حصل عليها الجيش بوصفها عائدات لمشاركة آلاف المقاتلين في الحرب إلى جانب .وفتحت تصريحات البرهان الباب أمام جدل واسع بشأن طبيعة الاتفاقات المالية المرتبطة بإرسال القوات السودانية إلى ، ولا سيما مع تصاعد المطالب بسحب المقاتلين، واتهامات متزايدة لقيادات عسكرية بالاستفادة من هذه العملية.وفسّر مراقبون تصريحات البرهان آنذاك بأنها محاولة لتحقيق مكاسب سياسية من ملف مشاركة الجنود في اليمن، والتقرب من المكون المدني، في وقت كانت فيه احتجاجات متواصلة تطالب الجيش بتسليم السلطة.محاولة فاشلةمنذ اندلاع ثورة كانون الأول 2018، واجهت قيادة الجيش انتقادات سياسية وشعبية بسبب إرسال الجنود للمشاركة في الحرب اليمنية، وسط اتهامات بالسعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية مؤقتة.ومع تصاعد الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية على نظام الرئيس السوداني السابق ، اتجهت إلى الانخراط في حرب اليمن، أملاً بالحصول على مساعدات مالية من دول ، والاستفادة من علاقاتها معها للتوسط لدى من أجل رفع اسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.وجاء قرار إرسال القوات السودانية في أعقاب أزمة اقتصادية حادة تعرضت لها البلاد بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، إذ فقدت نحو 75 بالمئة من عائداتها النفطية، التي كان الجنوب يستحوذ على معظمها، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع قيمة العملة المحلية وقفزة معدلات التضخم واتساع عجز الموازنة.كما واجه السودان تحديات أمنية وسياسية، تمثلت بنشاط الجماعات المسلحة في ، والتوترات في المناطق الشرقية، والصراع بين النظام الحاكم والقوى المدنية، فضلاً عن العقوبات الدولية وإدراج البلاد على قوائم الإرهاب، الأمر الذي زاد من عزلتها الدولية.تربح علنيوبحلول تشرين الثاني 2019، تجاوز عدد الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن 20 ألف مقاتل، جرى تبديلهم على فترات متباعدة وصلت في بعض الأحيان إلى عام كامل، بعد إرسال نحو 5 آلاف مقاتل في المرحلة الأولى.وبحسب تقارير، كان الجندي السوداني يتقاضى أجراً شهرياً يقدر بنحو 500 دولار، في حين أشارت تلك التقارير إلى حصول قيادة الجيش على مبالغ تصل إلى أربعة أضعاف هذا الأجر عن كل مقاتل، فضلاً عن حوافز مالية إضافية للقيادات العسكرية الكبيرة.ورغم حصول السودان على حزمة مساعدات مالية من دول الخليج مقابل مشاركة قواته إلى جانب التحالف في اليمن، فإن طبيعة توزيع العائدات أثارت تساؤلات بشأن الجهات المستفيدة منها.وفي هذا السياق، نقلت المعلومات عن ضابط كبير، فضّل عدم الكشف عن هويته، قوله إن ضباطاً كباراً في الجيش حصلوا على مئات الآلاف من الدولارات مقابل تسهيل عملية إرسال المقاتلين، في اتهامات تعيد فتح ملف المكاسب المالية التي حققتها القيادات العسكرية من الحرب اليمنية.