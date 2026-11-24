وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية من كما يتشكل ضباب خفيف في يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".واضافت أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع محافظات "، مشيرة الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وذكرت أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".