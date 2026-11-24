وذكرت الهيئة في بيان، أن السفن الثلاث واصلت رحلاتها عقب الحادث، مؤكدة حصر جميع أفراد أطقمها والتأكد من سلامتهم، في حين لم تتضح بعد طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفن أو التأثيرات البيئية المحتملة.ودعت UKMTO السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.وفي حادث منفصل، أفادت الهيئة بتعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوف على بعد 23 ميلاً بحرياً من خورفكان الإماراتية، ما تسبب باندلاع حريق على متنها.