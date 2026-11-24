ويأتي الحادث بعد 12 يوما من تحطم مروحية أخرى، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.وذكرت أنه "في إطار مهمة تدريبية، تعرضت مروحية من طراز AS-532 تابعة لقواتنا الجوية لحادث (...) وعمليات البحث والإنقاذ متواصلة".وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع ‌في ‌منطقة ⁠إسكي شهر وسط البلاد.وفي 12 ، أعلنت التركية مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية شرقي البلاد، في حادثة لا تزال أسبابها غير واضحة.