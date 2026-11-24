وتستهدف الإجراءات المرتقبة اقتصادات تتهمها بدعم صناعاتها المحلية والتسبب بفائض في الطاقة الإنتاجية، ما يؤدي إلى إغراق السوق الأميركية بالسلع الرخيصة والإضرار بالمنتجين المحليين.ومن المتوقع أن ينهي التجاري الأميركي تحقيقاً بموجب المادة 301 من لعام 1974، التي تتيح فرض رسوم أحادية لمعالجة الممارسات التجارية التي تعدها واشنطن غير عادلة، فيما لم تُحسم بعد نسب الرسوم أو المنتجات المشمولة أو موعد تطبيقها.