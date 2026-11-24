ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على المناقشات داخل ، أن المسؤولين المؤيدين لهذا المقترح يعتقدون أن تنفيذ عملية من هذا النوع قد يتيح لترامب إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر، وتبعث برسالة واضحة إلى بقية أركان النظام الإيراني مفادها أن قادرة على رصد قادته واستهدافهم وقتلهم في أي وقت.في المقابل، يعارض مسؤولون آخرون هذا التوجه، محذّرين من أنه قد يدفع القيادات الإيرانية المتبقية إلى التصلب والتمسك بمواقفها، فضلا عن تقويض مصداقية في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب.ووفقا لـ"إن بي "، نبّه بعض القادة العسكريين الأمريكيين إلى أن استهداف القادة الإيرانيين قد يعرّض المسؤولين الأمريكيين لخطر أكبر؛ وفي هذا السياق، أشارت الشبكة إلى أن ، سكوت بيسنت، انتقل مؤخرا للإقامة داخل قاعدة عسكرية في منطقة واشنطن العاصمة بسبب تهديدات إيرانية مزعومة تستهدفه شخصيا.وقال المسؤول الأمريكي والشخص المطلع على المناقشات للشبكة، إن خيار تصفية كبار قادة النظام الإيراني كان مطروحا منذ فترة طويلة ضمن الخيارات العسكرية المقدمة للرئيس، غير أن هذا المقترح عاد إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة، مع دراسة السبل الممكنة لإنهاء الحرب.ووفقا لمصادر "إن بي سي نيوز"، يدرس ترامب أيضا استئناف العمليات القتالية الكبرى في ، وتوجيه ضربات للبنية التحتية وأهداف عسكرية أخرى، بالتوازي مع إمكانية إعلان أن الولايات المتحدة قد حسمت الحرب وحققت انتصارا فعليا.ومن بين الأهداف المحتملة أيضا منشآت النفط في جزيرة خرج، أو منشآت أخرى للنفط والغاز في ، فضلا عن منشآت تخصيب اليورانيوم في موقع "جبل الفأس"، وفقا لما نقلته الشبكة عن خبراء في الشأن الإيراني ومسؤولين أمريكيين.