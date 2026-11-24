أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن إجراء محادثات مع والدول الأخرى.

وقال الرئيس الإيراني ، "نجري محادثات مع والدول الأخرى لكننا سنحافظ على عزتنا ولن نرضخ للغطرسة".

وأضاف "نسعى إلى حل المشكلات عبر المحادثات لكن هذا لا يعني استسلامنا".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.