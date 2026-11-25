وذكرت الوزارة أن " " ضللت البنوك بشأن أنشطتها في للحصول على مليارات الدولارات، كما زودت النظام الإيراني بكاميرات مراقبة ساعدت على تتبع الاحتجاجات، وساعدت إيران ومخابراتها على مراقبة مستخدمي الإنترنت وفرض الرقابة على المحتوى.وأدانت المحكمة "هواوي" في 10 من أصل 12 تهمة جنائية، شملت الاحتيال المصرفي والاحتيال عبر الأسلاك وانتهاك العقوبات والتواطؤ لسرقة أسرار تجارية.فيما برأت هيئة المحلفين الشركة من تهمة التواطؤ لارتكاب جرائم منظمة. وقال محامي "هواوي" بريان هيبرليغ إن تبرئة الشركة من تهمة التآمر لارتكاب جرائم منظمة تؤكد التزامها بحسن النية، معرباً عن توقع الشركة لاستئناف الحكم.